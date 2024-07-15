Великобритания и страны ЕС намерены начать охоту за танкерами теневого флота РФ 1 15.07.2024, 19:37

Будет образована специальная группа из чиновников.

Поставщики российской нефти фактически перестали соблюдать ценовой потолок, установленный западными странами для ограничения притока нефтедолларов. Морскую торговлю нефтью теперь в подавляющем большинстве осуществляют танкеры теневого флота — в основном старые суда, чье техническое состояние вызывает много вопросов, зарегистрированные на никому не известные компании и не предоставляющие информации о страховщиках. Поэтому морские страны Старого Света намерены начать новый этап борьбы с нефтяными доходами российской казны.

Великобритания вместе с группой европейских стран намерена на этой неделе одобрить план преследования танкеров теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на знающих об этом людей и готовящиеся к принятию документы. Участники намерены собирать информацию об этих судах и делиться ею друг с другом, чтобы «координировать наши действия в ответ на риски, представляемые этими кораблями и организаторами [торговли], а также работать с частным сектором и другими участниками морских перевозок с целью устранения этой угрозы», говорится в проекте заявления. Принять его планируется на полях форума Европейского политического сообщества, который в четверг проведет новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Будет образована специальная группа из чиновников и экспертов разных стран, которая срочно «начнет принимать конкретные меры».

В проекте документа, который еще может претерпеть изменения, говорится:

«Теневой флот России представляет угрозу для наших стран и других государств, зависящих от мировых морей и океанов. Многие суда этого теневого флота не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты безопасности и экологические нормы».

В ЕС еще в конце 2023 г. начали разрабатывать план, согласно которому Дания смогла бы останавливать идущие через ее проливы танкеры без западной страховки. Конвенция ООН по морскому праву позволяет государствам проверять суда, которые могут представлять риск для их экологии, однако на практике такие действия связаны с большими сложностями. Для остановки судна у властей должны быть «четкие объективные» причины полагать, что оно способно нанести ущерб прибрежным водам и побережью. В данной ситуации также оставалось непонятным, сможет ли Дания останавливать и проверять все подозрительные танкеры и что делать, если они откажутся подчиняться.

В июне 2024 г. министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил, что страна готовит меры по ограничению движения «теневых» танкеров по Балтийскому морю. Она ведет переговоры с другими балтийскими странами и членами ЕС, сказал Расмуссен: «Теневой флот является международной проблемой, которой требуется международное решение».

Великобритания и ЕС в последние месяцы стали вслед за США вводить санкции против российских танкеров и сухогрузов, в том числе тех, что доставляли боеприпасы из Северной Кореи. ЕС, в частности, сослался на декабрьскую резолюцию Международной морской организации, призывающую все входящие в нее государства и соответствующие заинтересованные стороны содействовать «предотвращению незаконных операций в морском секторе, осуществляемых "темным флотом" или "теневым флотом"».

Новый план может предусматривать дополнительные санкции против судов теневого флота, рассказал один из источников Bloomberg.

Санкции против конкретных танкеров оказались достаточно эффективными. Из примерно 50 судов, попавших под ограничения США, Великобритании и Европы с октября прошлого года, почти никакие больше не участвовали в транспортировке нефти.

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