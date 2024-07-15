закрыть
15 июля 2024, понедельник, 23:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил имя своего вице-президента

  • 15.07.2024, 22:39
  • 1,650
Трамп объявил имя своего вице-президента
Джеймс Дэвид Вэнс

Перед выборами в 2016 году он критиковал Трампа.

Претендент на пост президента США Дональд Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента, это 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, передает NBC.

Вэнс известен как автор книги «Деревенская элегия» (2016), в которой он рассказал о своем воспитании в Мидлтауне и семье. Мемуары дважды попали в список бестселлеров The New York Times, а Washington Post назвала Вэнса «голосом Ржавого пояса США».

Перед выборами в 2016 году Вэнс критиковал Трампа, однако в 2018 году изменил свое мнение и поддержал его на выборах в 2020-м. Сенатором он стал в январе 2023 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников