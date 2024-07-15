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Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО «Панцирь-С1»

  • 15.07.2024, 23:34
Возле резиденции Путина на Валдае установили еще одну систему ПВО «Панцирь-С1»

Фото.

На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции диктатора РФ Владимира Путина на Валдае установили еще одну систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

Об этом пишет «Радио Свобода», публикуя соответствующие спутниковые снимки.

Систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1» установили на специально построенной башне. Ранее такую башню для установки ПВО заметили в Московской области.

После изучения серии спутниковых снимков сервиса Planet.com журналисты пришли к выводу, что позицию ПВО вблизи резиденции руководителя РФ построили в марте 2024 года. Башня с установленным на ней ЗРК хорошо видна на новых спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.

Издание отмечает, что в январе телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писал, что атаки дронов на Санкт-Петербург связаны с переброской систем ПВО на «защиту стратегически важного объекта на Валдае».

Журналисты добавляют, что это уже вторая система ПВО «Панцирь-С1», установленная рядом с валдайской резиденцией Путина.

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