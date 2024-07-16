Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии 16.07.2024, 3:00

Дональд Трамп

Политика поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде в Милуоки.

Экс-президент США Дональд Трамп выдвинут кандидатом в президенты США, сообщает ABC News, политика поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Голосование носило во многом чисто формальный характер: по итогам внутрипартийных выборов, завершившихся 4 июня, Трамп стал фактически безальтернативным кандидатом Республиканской партии, уверенно обойдя своих основных конкурентов: бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, губернатора Калифорнии Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами — все они в конечном итоге выбыли из гонки.

Партийный съезд республиканцев продлится с 15 по 18 июля. За два дня до этого, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Пуля пошла в считанных сантиметрах от лица республиканца, немного задев его ухо. Двое посетителей мероприятия получили ранения, еще один скончался. Стрелка нейтрализовали сотрудники Секретной службы.

Главной интригой съезда было то, кого Трамп предложит в качестве кандидата на пост вице-президента. Как отмечает Associated Press, выбор политика приобрел еще большую важность в свете совершенного на него покушения: если Трамп будет избран президентом США и вновь подвергнется нападению, то его «второй номер» получит бразды правления. Отбор претендентов и их «смотрины», в том числе на мероприятии для доноров Республиканской парии в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» в мае, превратились в настоящее шоу. 15 июля Трамп объявил, что предлагает выдвинуть на пост вице-президента венчурного капиталиста Джеймса Дэвида Вэнса.

Согласно усредненным данным опросов общественного мнения, собранным проектом 270 to Win по состоянию на 15 июля, Трамп обходит Байдена на чуть менее 1%. Опрос YouGov за начало июля дает ему преимущество в 3%, а Колледж Эмерсон — в 4%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com