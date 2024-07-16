В России задержали партию рыбы, которую ввезли из Беларуси 5 16.07.2024, 11:48

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Подозревают, что она из Норвегии.

Россельхознадзор выявил попытку незаконного ввоза партии рыбы из Беларуси в Россию. Товар «сомнительного происхождения» был обнаружен в транспортном средстве, которое в июне двигалось по российскому участку трассы М1 «Беларусь».

Специалисты ведомства выявили нарушения в маркировке рыбы, выразив сомнения в подлинности представленных ветеринарных сопроводительных документов. В Роскомнадзоре заявили, что «имеются признаки, свидетельствующие, что продукция, возможно, произведена в Норвегии, промаркирована на территории Республики Беларусь и под видом российской рыбной продукции предположительно контрабандным способом ввезена на территорию РФ».

Ведомство направило письма в Федеральную таможенную службу и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с просьбой провести проверку по указанному факту.

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