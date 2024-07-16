СМИ: РФ столкнулась с серьезной проблемой из-за войны с Украиной 6 16.07.2024, 13:34

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Но худшее еще впереди.

Статистика МВД РФ показала резкий всплеск оргпреступности. Бандитизм будет усиливаться по мере возвращения с фронта бывших уголовников, предсказывают эксперты.

В России на 76% (до 16,9 тыс) выросло число совершенных ОПГ преступлений в первые пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом довоенного 2021-го, следует из статистики российского МВД. Число таких деяний растет с каждым новым годом войны, пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

Рост показывает и судебная статистика: в 2021-м по статьям «бандитизм, организация незаконных формирований, банд и преступных организаций или участие в них» (ст.208 — 210.1 УК) были осуждены 235 человек, а в 2023 году уже 334 человека, на 42% больше. Эти статьи появились в УК РФ в середине 1990-х во время всплеска организованного бандитизма.

В криминальной и судебной хронике РФ снова регулярно появляются сообщения о главарях банд. По статьям о создании ОПГ осенью 2023-го осужден на пожизненный срок главарь группировки киллеров Аслан Гагиев, а в июне 2024-го пожизненный срок получил подмосковный «авторитет» Олег Медведев (Шишкан).

После начала войны МВД стало также фиксировать всплеск и преступлений с оружием, а с декабря 2023-го скрыло эту статистику. «Лидерами» оказались приграничные регионы, где число ограблений, убийств и прочих злодеяний с использованием «стволов» выросло от 5 до 17 раз.

«Незаконный трафик оружия — просто чудовищный», — сказал «МО» капитан полиции в отставке Николай Королев — В Белгороде и Курске свободно торгуют сейчас оружием: каждый может купить пистолет, автомат и прочее». Вернувшиеся с фронта снова сколачивают банды, говорит Королев: «Страшнее войны для них уже ничего не может быть. Они пойдут дальше воевать, в те же самые «подразделения».

Под оргпреступность силовики все чаще «подгоняют» экономические преступления, зарабатывая себе очки, указывает адвокат Владимир Жеребенков.

«Но если государство не займется реабилитацией воевавших, то будет и рост банд, как было и раньше после каждой военной кампании – Чеченской, Афганской и Великой отечественной войны», — резюмирует юрист.

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