The Telegraph: Путин приближает Россию к демографической катастрофе 1 16.07.2024, 14:29

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Смертность в стране превышает рождаемость.

Хотя Путин провел несколько масштабных мобилизаций, он остается осторожным как по количеству призывников, так и по поводу того, откуда они происходят, предпочитая призыв в более бедных общинах, отдаленных от центров власти в Москве и Санкт-Петербурге. Осторожность Москвы в этом вопросе означает, что она должна освобождать из тюрем убийц и насильников, чтобы они могли служить в российской армии или в наемных формированиях вроде «Вагнера».

Опять же, этот ресурс не безграничен: говорят, что количество заключенных настолько низкое, что Москва обращается к женским тюрьмам. Учитывая, что женщины составляют лишь 4% российской армии, это чрезвычайно красноречивый факт, отмечает Фрэнсис Дернли, помощник редактора комментариев в газете The Telegraph (перевод — zn.ua).

По мнению Дернли, население России призывного возраста, составляющее 14 миллионов человек, не огромно. Поскольку многие из мужчин не подлежат призыву или не могут быть призваны на военную службу по географическим причинам, эта цифра еще больше сокращается.

Многие российские молодые люди сбежали после полномасштабного вторжения: согласно оценкам, 300 тысяч к середине марта 2022 года, 500 тысяч к концу августа и еще 400 тысяч к началу октября. Согласно оценкам, нынешнее количество выехавших составляет более миллиона.

«Кроме того, полномасштабное вторжение усугубило демографический кризис в России. Начиная с 2000 года, смертность в стране превышает рождаемость», — сообщает Дернли.

Современная Россия не обладает такой мощью, как бывший Советский Союз. Около половины населения бывшего СССР составляли жители регионов, которые сегодня являются нероссийскими странами. Даже когда советская армия была вдвое многочисленнее, она проиграла свою войну в Афганистане в 1980-х годах. Этот конфликт показал, что размер армии — лишь часть успеха в войне.

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