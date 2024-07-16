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Цены на золото обновили исторический максимум

  • 16.07.2024, 18:50
Цены на золото обновили исторический максимум

Что на это повлияло.

Золото обновило очередной исторический максимум. Стоимость августовского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 16 июля, выросла на 1,58% — до $2467,3 за унцию по состоянию на 18:23 по Минску.

Предыдущий рекорд в ценах на золото был установлен 20 мая. Тогда цены поднялись максимума в $2449,89 за унцию.

Стоимость драгоценного металла поднялась до нового рекордного значения из-за ожиданий снижения ставки ФРС США и увеличения трейдерами ставок на второе президентство Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

В общей сложности за год драгоценный метал подорожал почти на 20%. Повышению стоимости золота способствовали существенные покупки крупнейших центральных банков. Продолжающаяся геополитическая напряженность также оказала поддержку драгоценному металлу, который традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище в периоды нестабильности.

Все больше экономических данных подтверждают необходимость разворота политики ФРС, и оптимизм по поводу снижения процентных ставок в США поддерживает золото, рассказала стратег по сырьевым товарам в ING Эва Манти. По данным инструмента FedWatch, трейдеры с вероятностью 93,8% ждут первого снижения ставки в сентябре. На конец года рынок с вероятностью в 55,6% прогнозирует ставку в 4,5-4,75% годовых, что предполагает три снижения на 25. б.п. с текущих уровней.

Золото может продолжить показывать положительную динамику из-за текущей глобальной геополитической и макроэкономической обстановки, а также благодаря ожидаемому увеличению спроса со стороны центральных банков.

Президентство Трампа может иметь как позитивные, так и негативные последствия для золота, полагает аналитик по сырьевым товарам в UBS Джованни Стауново. Это может привести к сокращению налогов, поддержке перехода из долговых инструментов к акциям и, в конечном итоге, к замедлению темпа снижения ставок, сказал он. С другой стороны, снижение налогов ухудшит бюджетный баланс США, что может ослабить статус доллара и подтолкнуть покупателей к активам-убежищам, таким как золото, сказал он.

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