Российский дрон взорвался в 55 км от Бобруйска

Российский дрон взорвался в 55 км от Бобруйска18
- 16.07.2024, 21:15
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Подробности.
В ночь на вторник, 16 июля, один из российских дронов по типу Shahed, запущенный по территории Украины — залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.
Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на мониторинговые группы.
По предварительным данным, дрон-камикадзе Shahed вошел в воздушное пространство Беларуси сегодня в районе 08:40. По всей вероятности, он разбился в Жовтневом районе Гомельской области.
«Шахед» упал между пгт. Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 километрах от города Бобруйск и в 120 километрах от границы с Украиной.
Также известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе. Это свидетельствует о том, что залетающие на территорию Беларуси российские дроны — никакие не «учебные» или «разведывательные», а реальные с боекомплектом на борту. Скорее всего, они предназначались для атаки по территории Украины.