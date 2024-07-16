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Российский дрон взорвался в 55 км от Бобруйска

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  • 16.07.2024, 21:15
  • 9,986
Российский дрон взорвался в 55 км от Бобруйска

Подробности.

В ночь на вторник, 16 июля, один из российских дронов по типу Shahed, запущенный по территории Украины — залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.

Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на мониторинговые группы.

По предварительным данным, дрон-камикадзе Shahed вошел в воздушное пространство Беларуси сегодня в районе 08:40. По всей вероятности, он разбился в Жовтневом районе Гомельской области.

«Шахед» упал между пгт. Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 километрах от города Бобруйск и в 120 километрах от границы с Украиной.

Также известно, что при падении произошел взрыв дрона-камикадзе. Это свидетельствует о том, что залетающие на территорию Беларуси российские дроны — никакие не «учебные» или «разведывательные», а реальные с боекомплектом на борту. Скорее всего, они предназначались для атаки по территории Украины.

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