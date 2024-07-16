ВСУ взяли в плен троих российских захватчиков на Харьковщине
- 16.07.2024, 21:41
Видео.
На рассвете бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады зашли в посадку, где зарылись оккупанты и вступили в ближний бой под обстрелом вражеских термобарических боеприпасов.
Штурмовики оказывали помощь своим и продолжали зачистку до уничтожения россиян и захвата трех из них в плен, передает Цензор.НЕТ.
«Штурм до самого захода солнца — в видео с камер сразу нескольких бойцов 3-й роты 2-го мехбата. Сегодня на Харьковщине враг проводит атакующие действия в поисках уязвимых участков в обороне наших подразделений. Живую силу — уничтожаем, продвигаться — не позволяем», - добавили бойцы.