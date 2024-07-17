CNN: У США была информация о планах Ирана организовать покушение на Трампа 17.07.2024, 2:34

Секретная служба США усилила охрану экс-президента.

Соединенным Штатам Америки в последние недели передавали информацию о планах Ирана устроить покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников издания, такая информация привела к тому, что Секретная служба США усилила охрану Трампа.

При этом собеседники CNN уточняют, что никаких признаков причастности Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Трампа 13 июля, к таким планам Ирана нет.

Американский чиновник из Совета нацбезопасности США рассказал журналистам, что Секретная служба и кампания Трампа были предупреждены об угрозе возможного покушения.

«СНБ напрямую связался с USSS (Секретной службой США - ред.) на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была поставлена в известность о растущей угрозе», - добавил он.

По его словам, в ответ на такую угрозу Секретная служба выделила дополнительные ресурсы и средства для защиты Трампа.

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