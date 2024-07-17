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Крупный белорусский банк предупредил о закрытии счетов «в одностороннем порядке»

  • 17.07.2024, 13:55
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Крупный белорусский банк предупредил о закрытии счетов «в одностороннем порядке»

Как получить остаток?

В пресс-службе государственного «Беларусбанка» предупредили, что в скором времени начнут закрывать счета некоторых жителей Республики. Так, в период с 22 июля клиентам банка пообещали отправить SMS-сообщения с информацией о расторжении договоров «в одностороннем порядке». Правда, столь радикальные меры коснутся не всех, пишет telegraf.news.

Сотрудники «Беларусбанка» подчеркнули: на основании договора об использовании карточки банк может в одностороннем порядке закрыть счёт при одновременном соблюдении следующих условий:

• если по счёту в течение года не было «движения денежных средств» (покупки, оплата услуг, зачисление зарплаты, переводы и т.д.);

• если срок действия карточки истёк;

• если остаток на счёте по истечении года меньше 0,5 БВ (20 рублей).

Если «спящая» карта вам всё-таки нужна, для её дальнейшего использования нужно обратиться в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом в пресс-службе подчеркнули: сделать это необходимо в течение месяца после получения SMS. В противном случае по истечении 30 рабочих дней банковский счёт аннулируют.

Получить остаток денежных средств (если он имеется) по уже закрытому счёту можно при обращении в банк с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

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