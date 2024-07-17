В Европе прошли суды над бизнесменами за нарушение санкций в отношении РФ 17.07.2024, 16:40

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Как наказали?

В Чехии впервые осудили местного жителя за нарушение антироссийских санкций, пишет Radio Prague International.

Суд признал местного бизнесмена виновным в экспорте автомобилей из ЕС в Россию, что запрещено европейским законодательством. Бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин в мае 2022 года пытался тайно вывезти в Россию три автомобиля премиум-класса, нарушив запрет на продажу автомобилей стоимостью более 50 тыс. евро.

Теперь Лихутин обязан выплатить штраф в размере 12 тыс. евро и вернуть государству 132 тыс. евро, полученные от российских клиентов в качестве авансовых платежей за автомобили. Также ему запрещено торговать машинами в течение следующих 20 месяцев.

В Германии суд был строже. Бизнесмена с двойным немецко-российским гражданством приговорили к шести годам и девяти месяцам заключения за продажу электроники российским компаниям для военного использования. Таким образом мужчина нарушил санкции ЕС, сообщает Reuters.

Суд города Штутгарт установил, что 59-летний мужчина доставил в Россию 120 тысяч деталей, которые могли быть использованы в военных целях, в период с января 2020 года по май 2023 года. Среди этих деталей были компоненты, используемые в беспилотнике Орлан-10, который российская армия применяет в войне против Украины. После начала широкомасштабной войны в Украине обвиняемый пытался скрыть продажи российским компаниям, используя документы для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

Осужденный признал свою вину. Его 54-летний бизнес-партнер получил меньший условный срок.

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