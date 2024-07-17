В Мозыре бойцовский пес покусал двух детей6
- 17.07.2024, 17:23
Животное выгуливали без поводка.
В Мозыре бойцовский пес покусал двух детей, 2015 и 2017 годов рождения. Как отмечает «Наша нива», инцидент произошел на прошлой неделе на улице Малинина в Мозыре.
По словам очевидцев, собаку бойцовской породы выгуливали без намордника и поводка, как того требуют правила.
В результате пострадали двое детей — девочку с укусами лица и ушей пришлось госпитализировать, мальчик отделался ушибом головы и множественными ссадинами.
Согласно законодательству, за нарушение правил содержания животных хозяина могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.30 КоАП Беларуси и оштрафовать на 1-15 базовых величин (сегодня это до 600 рублей).
Однако в случае, если собака нанесет вред здоровью людей или их имуществу, максимальный штраф для нерадивого хозяина возрастает в два раза — до 30 базовых (сегодня 1200 рублей). В качестве альтернативы суд может привлечь хозяина к общественным работам или назначить административный арест.