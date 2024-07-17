В Польше завершили строительство базы для более 1000 военных США 2 17.07.2024, 17:38

Фото: charter97.org

Она находится в городе Свентошув.

В польском Свентошуве завершили строительство базы для размещения более 1000 военнослужащих армии США, сообщило польское агентство PAP.

База предназначена для обеспечения временного размещения войск союзников во время учений на полигоне.

Кроме того, объект должен способствовать ротационному пребыванию американских солдат.

«База также будет использоваться для быстрого сбора, получения припасов и конфигурации боевой техники перед перемещением в район тактического сбора», – рассказал агентству бригадный генерал Дариуш Мендрала.

Kolejna inwestycja zakończona🏗 Na poligonie w #Świętoszów miała miejsce uroczystość przecięcia wstęgi, z udziałem przedstawicieli strony🇵🇱 i 🇺🇸🤝. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu przekazał zakończoną inwestycję, tj. miejsce stacjonowania wojsk dla 1200 osób. pic.twitter.com/Aw5JgGGWKN — Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (@IWsp_SZ) July 17, 2024

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