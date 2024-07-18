Граница ЕС для белорусских авто на замке? 2 18.07.2024, 8:35

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Остался лишь один рабочий переход, но и там есть нюансы.

Одна за одной страны Евросоюза закрывают въезд для авто на белорусских номеров. Первой ограничения ввела Латвия. С 16 июля автомобили, зарегистрированные в Беларуси, не могут въехать в эту балтийскую страну. С сегодняшнего дня к ограничениям присоединились Литва и Эстония.

До 16 августа 2024 года в Литву еще смогут въехать зарегистрированные в Беларуси легковушки, если они не предназначены для продажи и принадлежат гражданам Беларуси с действующей визой или видом на жительство в Литве (временным или постоянным). При этом управлять автомобилем должен его собственник. Это исключение не распространяется на автомобили, принадлежащие юридическим лицам или используемые в коммерческих целях.

Единственный переход, которым могут пользоваться белорусские автомобилисты — «Брест – Тересполь» со стороны Польши. Однако и там есть ограничения. Поляки перестали пропускать через свою границу автомобили на белорусской регистрации, если в салоне нет собственника авто. Не пропускают даже при наличии доверенности, в том числе генеральной.

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