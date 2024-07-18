Ученые: Похудение способствует снижению готовности идти на риск 18.07.2024, 9:07

Полные люди чаще рискуют.

Ученые из Немецкого института питания человека Потсдам-Ребрюке обнаружили, что у людей при похудении улучшается психическое здоровье и снижается склонность к рискованному поведению после похудения. Результаты исследования представлены в журнале Clinical nutrition.

Ученые объяснили, что поведение человека зависит от многих факторов. Оно регулируется не только окружающей действительностью, но и биохимическими реакциями, такими как изменения метаболизма глюкозы. Предполагается, что нарушения углеводного обмена, сопутствующие серьезному ожирению, могут приводить к развитию импульсивности и повышению готовности идти на риск.

Рискованное поведение может быть явно или потенциально опасным для самого человека или для людей, которые его окружают (иногда даже для общества в целом). Его примерами выступают употребление алкоголя и курение, наркомания, беспорядочные половые связи, стремление совершать правонарушения, агрессия.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, ученые пригласили к участию в исследовании 62 испытуемых в возрасте от 18 до 75 лет с тяжелым ожирением (индексом массы тела более 35 кг/м2). В течение 10 недель участники соблюдали строгую низкокалорийную диету. В начале и в конце исследования каждого участника взвешивали и определяли процент жира в теле, а также оценивали и готовность пойти на риск с помощью специальных тестов.

Результаты показали, что снижение веса привело к значительному улучшению настроения участников. Кроме того, после снижения веса добровольцы были более склонны к принятию решений, позволяющих избегать риска. По словам исследователей, ведущим предиктором склонности к риску после похудения был фактор HbA1c, отражающий количество глюкозы в кровотоке за период до трех месяцев. Снижение этого значения коррелировало с благоприятными изменениями эмоционального фона.

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