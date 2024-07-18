Стало известно о проблемах с платежами между Китаем и Россией 18.07.2024, 10:32

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Это уже сказывается на экономике РФ.

Российские экспортеры все чаще сталкиваются с проблемами при проведении платежей с Китаем на фоне расширения санкций США в июне: такие транзакции либо замораживаются, либо сильно задерживаются, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских поставщиков.

Так, осуществить прямые платежи из Китая в Россию, даже при использовании юаней, практически невозможно, жалуются топ-менеджеры, попросившие сохранить анонимность. Один из них — представитель сельскохозяйственной торговой компании — сообщил, что в этом месяце даже у некоторых китайских покупателей российской сельхозпродукции возникли проблемы с платежами.

Источники агентства рассказали, что, даже если у них возникает проблема с проведением платежей, становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют или «стран-прокладок».

«Явного обвала импорта из-за лагов мы пока не видим, но импорт в рублях уже начал снижаться», — заявил инвестиционный директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой, имея в виду задержки в обработке платежей. По его словам, импорт в рублях «заметно снижается после восстановления в 2023 году».

Bloomberg напоминает, что трудностям в торговле предшествовало расширение США параметров для определения необходимости введения вторичных санкций, в том числе против иностранных компаний. В частности, было расширено определение военно-промышленной базы России.

Эти меры агентство называет «драконовскими», отмечая, что уже видно, как они «медленно сказываются на экономике страны». С конца прошлого года Россия также столкнулась с трудностями в проведении платежей с ОАЭ, Турцией и Индией, напоминает Bloomberg, также связывая эти сложности с санкционной политикой США.

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