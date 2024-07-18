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Байден: Я в лучшей физической форме, чем Трамп

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  • 18.07.2024, 11:04
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Байден: Я в лучшей физической форме, чем Трамп
Джо Байден

И пообещал показать свою «способность конкурировать».

Президент США Джо Байден сказал, что вопросы относительно его возраста и физической формы являются «законными» накануне выборов. Впрочем, он находится в лучшей физической форме, чем его соперник Дональд Трамп.

Как заявил Байден в BET News, все эти беспокойства относительно его физического состояния следует отбросить. Он сможет показать свою «способность конкурировать».

«Я понимаю, почему люди говорят (о моем возрасте - прим.). Слушай, я всего на три года старше Трампа. И я думаю, что я в немного лучшей физической форме, чем он. Но дело в том, что для людей вполне разумно говорить: «Подожди, тебе 81 год», - отметил Байден.

Он добавил, что вопросы возраста «законны» в гонке. Но американский лидер отметил, что может продемонстрировать, что возраст не влияет на его «способность конкурировать, способность достигать результатов и способность буквально управлять миром».

На уточняющий вопрос, готов ли он быть временным переходным кандидатом и, если он победит в ноябре, оценивать свое здоровье и способности из года в год во время второго срока.

«С практической точки зрения да, но нет причин думать, что это произойдет», - ответил Байден.

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