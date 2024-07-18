закрыть
18 июля 2024, четверг, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лидер демократов в Сенате США лично призвал Байдена сняться с выборов

1
  • 18.07.2024, 12:07
Лидер демократов в Сенате США лично призвал Байдена сняться с выборов
Чак Шумер

Чак Шумер советует главе Белого дома сняться с гонки.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер посоветовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.

Об этом пишет ABC News.

По данным издания, в частном разговоре Шумер сказал Байдену в субботу, что было бы лучше, если бы тот «отказался от участия в гонке».

«Лидер Шумер изложил точку зрения своей фракции», - пишет ABC.

Это произошло после личной встречи Шумера с президентом Байденом в Рехоботе (штат Делавэр).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип