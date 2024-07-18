Лидер демократов в Сенате США лично призвал Байдена сняться с выборов 1 18.07.2024, 12:07

Чак Шумер

Чак Шумер советует главе Белого дома сняться с гонки.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер посоветовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.

Об этом пишет ABC News.

По данным издания, в частном разговоре Шумер сказал Байдену в субботу, что было бы лучше, если бы тот «отказался от участия в гонке».

«Лидер Шумер изложил точку зрения своей фракции», - пишет ABC.

Это произошло после личной встречи Шумера с президентом Байденом в Рехоботе (штат Делавэр).

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