Лидер демократов в Сенате США лично призвал Байдена сняться с выборов

Лидер демократов в Сенате США лично призвал Байдена сняться с выборов1
- 18.07.2024, 12:07
Чак Шумер советует главе Белого дома сняться с гонки.
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер посоветовал Джо Байдену снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов.
Об этом пишет ABC News.
По данным издания, в частном разговоре Шумер сказал Байдену в субботу, что было бы лучше, если бы тот «отказался от участия в гонке».
«Лидер Шумер изложил точку зрения своей фракции», - пишет ABC.
Это произошло после личной встречи Шумера с президентом Байденом в Рехоботе (штат Делавэр).