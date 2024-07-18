Реактивный самолет EA-18G Growler ВМС США впервые сбил воздушную цель 18.07.2024, 13:44

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Вероятно, это был беспилотник хуситов.

Реактивный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler ВМС США впервые сбил воздушную цель в рамках боевого развертывания военного корабля Dwight D. Eisenhower's у берегов Йемена. Вероятно, это был беспилотник хуситов, пишет The War Zone.

Отмечается, что недавно вся авианосная ударная группа вернулась с длительного девятимесячного развертывания, во время которой было выпущены сотни разных ракет и других боеприпасов по целям хуситов в Красном море и вокруг него, а также на берегу Йемена.

Указывается, что подтверждение уничтожения дрона и других успешных ударов EA-18G Growler заметны на опубликованных 14 июля в социальных сетях кадрах.

«Что касается того оружия, которое EA-18G использовал для поражения в воздухе, в настоящее время существует только один вариант, доступный военно-морским силам, - усовершенствованная ракета среднего радиуса действия AIM-120 (AMRAAM), - говорится в публикации. - Военно-морской флот также поддержал работу по интеграции AIM-9X в EA-18G, но в настоящее время это остается эксклюзивной оперативной возможностью Growler на службе Королевских ВВС Австралии», — говорится в статье.

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