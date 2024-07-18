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Российский спецназ зачищает командиров ЧВК «Вагнер»

  • 18.07.2024, 14:13
  • 3,602
Российский спецназ зачищает командиров ЧВК «Вагнер»

Оккупантов обвинили в «военных грехах».

Российское командование решило искоренить бывших наемников ЧВК «Вагнер» из командования так называемым Истринским полком.

Как сообщает телеграм-канал («ВЧК-ОГПУ» https://t.me/vchkogpu/49334), изначально этот именной отдельный батальон был создан как объединение «вагнеров» при поддержке подмосковных властей.

По словам источника проекта, около двух месяцев назад в расположение батальона нагрянули вооруженные бойцы ССО, которые избили и вывезли истринское командование.

Как оказалось, спецназовцы посадили бывших наемников в яму для 500-х, военнослужащих, отказавшихся воевать, и обвинили во многих «военных грехах», например, в краже гуманитарной помощи.

По словам самих экс-наемников, все это время с ними обращались неподобающе и в конце концов отпустили со словами, что время «Вагнера» закончилось. Всех перевели в другие подразделения, поскольку у бывших наемников подписан контракт с Минобороны.

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