Российский спецназ зачищает командиров ЧВК «Вагнер»
- 18.07.2024, 14:13
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Оккупантов обвинили в «военных грехах».
Российское командование решило искоренить бывших наемников ЧВК «Вагнер» из командования так называемым Истринским полком.
Как сообщает телеграм-канал («ВЧК-ОГПУ» https://t.me/vchkogpu/49334), изначально этот именной отдельный батальон был создан как объединение «вагнеров» при поддержке подмосковных властей.
По словам источника проекта, около двух месяцев назад в расположение батальона нагрянули вооруженные бойцы ССО, которые избили и вывезли истринское командование.
Как оказалось, спецназовцы посадили бывших наемников в яму для 500-х, военнослужащих, отказавшихся воевать, и обвинили во многих «военных грехах», например, в краже гуманитарной помощи.
По словам самих экс-наемников, все это время с ними обращались неподобающе и в конце концов отпустили со словами, что время «Вагнера» закончилось. Всех перевели в другие подразделения, поскольку у бывших наемников подписан контракт с Минобороны.