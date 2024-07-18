В армии Армении появится американский военный советник
- 18.07.2024, 14:30
В Госдепе США назвали это событие «долгожданным».
Постоянный представитель американских вооруженных сил начнет работать в Минобороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея.
«Это долгожданное событие. <…> Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», — сказала Зея в интервью изданию Hetq.
По ее словам, взаимодействию двух стран в военной сфере на данном этапе не будет мешать то, что Армения де-факто остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако США «не видят никаких признаков того, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе», подчеркнула Зея.
О планах отправки советника-резидента в Минобороны Армении еще в апреле сообщила посол США в республике Кристина Квиен. По ее словам, представитель США займется «наращиванием потенциала» отношений Вашингтона и Еревана.