В армии Армении появится американский военный советник 18.07.2024, 14:30

В Госдепе США назвали это событие «долгожданным».

Постоянный представитель американских вооруженных сил начнет работать в Минобороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея.

«Это долгожданное событие. <…> Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», — сказала Зея в интервью изданию Hetq.

По ее словам, взаимодействию двух стран в военной сфере на данном этапе не будет мешать то, что Армения де-факто остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако США «не видят никаких признаков того, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе», подчеркнула Зея.

О планах отправки советника-резидента в Минобороны Армении еще в апреле сообщила посол США в республике Кристина Квиен. По ее словам, представитель США займется «наращиванием потенциала» отношений Вашингтона и Еревана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com