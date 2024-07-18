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В России Лукашенко обвиняют в предательстве

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  • 18.07.2024, 14:49
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В России Лукашенко обвиняют в предательстве

И грозят расправой.

После того, как Лукашенко отвел войска от Украины, неофициальные российские комментаторы обвиняют диктатора в предательстве России, пишет «Детектор медиа».

Профессор кафедры геополитики Московского института национальных и региональных отношений Игорь Скурлатов, рассказывающий истории о том, что в 1994 году именно он «внес решающий вклад в выборное продвижение Лукашенко», назвал белорусского диктатора «паскудой» и «миротворцем», который «предлагает нам подружиться с «украинцами», то есть по сути капитулировать». Политолог заверил, что Лукашенко «таким образом становится следующим после Зеленского кандидатом на денацификацию». 

Согласен со Скурлатовым и бывший депутат Верховной Рады Украины, а ныне российский политик Олег Царев. Он отметил, что ранее Беларусь «помогала» и «оказывала… важную услугу» РФ, когда «держала силы» ВСУ у границы, оттягивая их от фронта. Но после 13 июля, как считает Царев, «такой поддержки нет».

В свою очередь, канал Alex Parker Returns обвиняет Лукашенко в «сепаратном сговоре» с Киевом и в том, что «в штурме Волчанска и Липцев надежный союзник Путина резко встал на сторону Украины». 

Коллега Скурлатова политолог Евгений Евстафьев и вовсе рассмотрел в заявлении Лукашенко «прогрев на договорнячок», причем «в этот раз с высокими шансами на успех» и «очень тяжелыми» последствиями для РФ.  

Особенное недовольство в действиях Лукашенко у ярых приверженцев войны против Украины вызвало даже не отведение белорусских войск от южной границы на места постоянной дислокации, а его заявления о том, что «надо побыстрее договариваться… можно договориться… надо разговаривать» и «мы никакие не враги для украинцев».  

Со своей стороны, официальные СМИ представили ситуацию с отводом войск от южной границы Беларуси как согласованную с российской стороной. В качестве подтверждения усиленно цитируются слова Лукашенко о том, что он «обсудит дальнейшие действия» с Путиным. 

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