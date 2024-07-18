В Беларуси запретили популярную закуску к пиву
- 18.07.2024, 17:05
В реестр опасной продукции попало несколько видов рыбных изделий.
Госстандарт нашел нарушения и запретил продавать несколько популярных закусок к пиву, пишет tochka.by.
Сообщается, что из продажи убирают рыбную продукцию торговой марки «Витязь». В частности, закуски под названием «Горбуша палочки с кунжутом солено-сушеная», «Горбуша палочки солено-сушеная филе» и «Рыбка красная солено-сушеная палочки «А-ля лосось».
При их изготовлении применялась пищевая добавка консервант сорбат калия (Е202), недопустимая для использования при производстве солено-сушеной пищевой рыбной продукции.
Также важный момент: в маркировке первых двух вышеназванных товаров не указана страна нахождения изготовителя.
А в наименовании последнего – не включено зоологическое название вида водного биологического ресурса или объекта аквакультуры.
Нарушения нашли и в закуске «Лещ палочки солено-сушеный с перцем». При ее производстве применялась незаявленная изготовителем в маркировке и обнаруженная в результате испытаний недопустимая пищевая добавка консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 776 мг/кг.
Кроме того, под запрет попала стружка кальмара сушено-вяленого торговой марки «Астраханкина рыбка». Этот товар также нарушает техрегламент ТС.