Лукашенко пообещал революцию в стране 8 18.07.2024, 19:48

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Подробности.

Александр Лукашенко поручил своей администрации и Конституционному суду провести масштабную ревизию законодательства.

На встрече с судьями Конституционного суда он назвал катастрофой количество правовых актов в стране, пишет БелТА.

«Катастрофа! Некоторые из них (законов — прим.) трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются, в акты вносятся множественные корректировки», — заявил Лукашенко.

Он поручил замглавы своей администрации Ольге Чуприс организовать ревизию законодательных актов, подключив к этому процессу депутатов и судей.

«Нам надо это все переворошить. Надо убрать все лишнее, оставить только то, что нужно. Надо провести эту ревизию. Это будет революция не только нормотворческой деятельности, это будет революция в стране. Поручение такое есть — по ревизии законодательства», — отметил Лукашенко.

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