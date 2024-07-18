После ливня в Беларуси повсплывали госномера

После ливня в Беларуси повсплывали госномера1
- 18.07.2024, 20:40
- 2,454
В ГАИ рассказали, где их искать.
Потерять номерные знаки автомобиля легче, чем кажется, особенно во время сильных ливней. Водители, пересекающие глубокие лужи, часто теряют свои номера, которые смываются потоками воды, и найти их после этого становится настоящей проблемой, пишет «Онлайнер».
После сегодняшнего самого сильного в истории Беларуси ливня многие авто остались без госномеров. Прохожие найденные регистрационные знаки оставляют у ближайших столбов и деревьев.
«Если вы обнаружили, что ваш номерной знак пропал, обратитесь в регистрационное подразделение ГАИ по месту регистрации вашего автомобиля. Вам потребуется подать заявление и объяснить обстоятельства, при которых номерной знак был утерян», — сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Для жителей Минска существует возможность узнать, не найден ли ваш номерной знак. Информацию можно получить по следующим телефонам: 8017-270-19-19, 8017-270-08-29
Если вы нашли чужой номерной знак, доставьте его в ближайшее отделение ГАИ или ОВД либо сообщите об этом по указанным выше номерам телефонов.