WP: Обама посоветовал Байдену оценить свою «жизнеспособность» 3 18.07.2024, 21:11

1,144

Барак Обама

Он обеспокоен тем, что результаты опросов показывают отдаление американцев от кандидатуры Байдена.

Экс-президент США Барак Обама считает, что Джо Байдену следует серьезно рассмотреть «жизнеспособность» своей кандидатуры на выборах, поскольку его шансы на победу значительно уменьшились, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Обама разговаривал с Байденом только один раз после его дебатов с Дональдом Трампом, а в разговорах с другими соратниками ясно дал понять, что решение о будущем кампании нынешнего лидера должен принимать он сам. Экс-президент говорил о перспективах кампании Байдена в том числе с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет издание.

В частных беседах Обама выступает как защитник Байдена, который, по его мнению, стал великим президентом, отмечает WP. Поэтому он хочет защитить достижения последнего, которые могут оказаться под угрозой в случае, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты конгресса, указывает газета. Бывший американский лидер в беседах также выразил обеспокоенность тем, что результаты опросов показывают отдаление американцев от кандидатуры Байдена, а спонсоры отворачиваются от него.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com