В Бангладеш вспыхнули студенческие протесты 18.07.2024, 21:50

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Сотни раненых, горит телестанция.

В ходе ожесточенных столкновений между протестующими студентами и полицией в столице Бангладеш Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Протесты продолжаются уже несколько дней, погибли десятки человек, сотни получили ранения, пишет ВВС.

Власти страны утверждают, что поджог здания телекомпании устроили протестующие.

На официальной странице телекомпании в Facebook появилось сообщение о том, что внутри остаются люди, которые по какой-то причине не могут выбраться наружу. Руководство BTV просит помощи у пожарных служб.

Министр информации Бангладеш сообщил, что вещание остановлено, а большинство сотрудников покинуло здание.

Студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года.

Студенты называют существующий порядок дискриминацией и требуют, чтобы прием на работу осуществлялся на основе квалификации каждого отдельного кандидата.

В попытках подавить протесты в четверг власти отключили мобильный интернет по всей стране.

Однако это не помогло, напротив, по данным медиков, в четверг погибло больше всего народа. В общей сложности с начала протестов погибли 32 человека, говорят независимые источники.

Бенгальская служба ВВС на данный момент смогла подтвердить гибель 17 человек, в том числе 32-летнего журналиста Dhaka Times.

Накануне вечером премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала студентов к спокойствию, однако в четверг ситуация только ухудшилась.

В четверг полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против студентов, построившихся в живые цепочки поперек улиц.

По словам представителя BTV, студенты, штурмовавшие здание телекомпании, перед этим подожгли полицейский участок.

«Они преследовали полицейских, когда те укрылись в здании BTV, — сообщил он агентству „Франс Пресс“. — Разгневанные протестующие устроили здесь разгром».

По словам министра информации, полиция и служба безопасности окружили здание, но пока не предпринимали решительных силовых действий.

Однако это может стать неизбежным, если студенты не отступят.

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