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Лидер Вьетнама отошел от дел после 14 лет правления

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  • 18.07.2024, 22:26
Лидер Вьетнама отошел от дел после 14 лет правления
Нгуен Фу Чонг

Из-за плохого состояния здоровья.

Председатель Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отошел от обязанностей из-за плохого состояния здоровья.

Об этом сообщает The Washington Post.

От плохого самочувствия 80-летний Чонг страдает уже несколько лет. Партийные чиновники заявили, что он отказывается от своих обязанностей сосредоточиться на лечении.

Это Лам, многолетний министр общественной безопасности Вьетнама, который недавно был назначен президентом, рассматривается как вероятный кандидат взамен Чонга в должности секретаря партии, наиболее влиятельной должности во вьетнамской системе. Лидеры Политбюро объявили, что Лам будет временно исполнять обязанности Чонга.

Чонг широко известный как сторонник жесткой партийной линии, он открыл страну для инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами, усилив контроль партии над внутренней нестабильностью и критикой.

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