закрыть
19 июля 2024, пятница, 1:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-премьер Беларуси Румас появился на похоронах Вергеенко

  • 19.07.2024, 3:58
Экс-премьер Беларуси Румас появился на похоронах Вергеенко
Сергей Румас

Фотофакт.

Бывший премьер-министр Сергей Румас после отставки перед выборами 2020 года чрезвычайно редко появляется на публике, по крайней мере в Беларуси. Но похороны известного бывшего футболиста и тренера, а также футбольного функционера Михаила Вергеенко не пропустил, пишет «Наша Нiва».

С 2011 по 2019 годы Сергей Румас по совместительству с другими высокими должностями был руководителем Белорусской федерации футбола.

После событий 2020 года, заподозренных в нелояльности, Румас не смог найти себе в Беларуси хорошей работы. Недавно стало известно, что он работает советником общества с ограниченной ответственностью «ПримаМед групп» — это бизнес его жены Жанны Румас.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников
Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип