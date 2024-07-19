Экс-премьер Беларуси Румас появился на похоронах Вергеенко 19.07.2024, 3:58

Сергей Румас

Фотофакт.

Бывший премьер-министр Сергей Румас после отставки перед выборами 2020 года чрезвычайно редко появляется на публике, по крайней мере в Беларуси. Но похороны известного бывшего футболиста и тренера, а также футбольного функционера Михаила Вергеенко не пропустил, пишет «Наша Нiва».

С 2011 по 2019 годы Сергей Румас по совместительству с другими высокими должностями был руководителем Белорусской федерации футбола.

После событий 2020 года, заподозренных в нелояльности, Румас не смог найти себе в Беларуси хорошей работы. Недавно стало известно, что он работает советником общества с ограниченной ответственностью «ПримаМед групп» — это бизнес его жены Жанны Румас.

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