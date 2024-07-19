В Гомельской области восстановили электроснабжение

В Гомельской области восстановили электроснабжение1
- 19.07.2024, 8:23
Но местами продолжают использовать дизель-генераторы.
Во всей Гомельской области восстановили электроснабжение, хоть и частично с помощью дизель-генераторов, сообщили в Минэнерго.
О восстановлении энергоснабжения стало известно в ночь на 19 июля. В Минэнерго сообщили, что напряжение подано во все населенные пункты Гомельской области. А для обеспечения электроснабжения части из них используются дизель-генераторные установки.
В регионе восстановлена работа:
51 системообразующей линии электропередачи, в том числе двух линий 330 кВ,
90 системообразующих электрических подстанций,
более пяти тысяч трансформаторных подстанций.
В устранении последствий урагана было задействовано 197 аварийных бригад со всех областей общим составом более 1,5 тыс. человек и 276 единиц техники. Продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.
Напомним, на 18 июля в основном в Гомельской и Могилевской областях было задействовано около 200 генераторов для обеспечения электроснабжения населенных пунктов.