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Зеленский: Мы должны закончить с войной и закончить с Путиным

  • 19.07.2024, 9:58
  • 1,304
Зеленский: Мы должны закончить с войной и закончить с Путиным

Горячая фаза войны может завершиться до конца года.

Президент Украины не исключил дипломатическое урегулирование конфликта.

Если западные страны останутся сильными, «горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года, заявил в интервью ВВС украинский президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что весь мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.

«Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – сказал он, добавив, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

«Оказывая давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование», - сказал президент Украины.

Журналист ВВС также спросил главу государства, представляет ли он себе ситуацию, когда почувствует, что устал и не может продолжать исполнять свои обязанности. Зеленский ответил, что допускает такое в полной мере, однако «после войны». «Мы должны закончить с ней и мы должны закончить с ним», — сказал Зеленский, уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.

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