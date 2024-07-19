МИД Польши: На границе с Беларусью наметился некоторый прогресс 19.07.2024, 10:08

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Фото: Charter97.org

Варшава ждет первого реального шага со стороны режима Лукашенко.

Польша ждет первого реального шага со стороны Беларуси, сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, отвечая на вопрос об улучшении отношений двух стран. Его слова со ссылкой на PAP приводит WNP.

Он напомнил, что условия прогресса в отношениях известны: это прекращение гибридной атаки и привоза мигрантов на границу.

— Здесь наметился некоторый прогресс, и приток мигрантов в последнее время сократился, — отметил Вроньский.

Другим требованием является расследование убийства польского солдата Матеуша Ситека, который был смертельно ранен ножом на границе с Беларусью. Польша требует выдать исполнителя преступления. По словам представителя МИД, есть косвенные доказательства того, что этот преступник известен белорусской стороне. И его выдача могла бы быть началом.

Вроньский упомянул также освобождение политзаключенных, в том числе польского журналиста Анджея Почобута.

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