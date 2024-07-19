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Лукашенко назначил своих уполномоченных в областях и столице

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  • 19.07.2024, 10:21
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Лукашенко назначил своих уполномоченных в областях и столице

Минск отдали Кочановой и Кубракову, Гродненщину — Вольфовичу.

Диктатор Александр Лукашенко провел перестановки в кадровом составе своих уполномоченных в областях и столице, сообщили в пресс-службе.

Уполномоченными по Брестской области назначен первый заместитель главы администрации Лукашенко Наталья Петкевич и председатель постоянной комиссии «Совета Республики Национального собрания» по законодательству и государственному строительству Михаил Русый.

В Витебской области — председатель «палатки» Игорь Сергеенко и министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич.

В Гомельской области — управляющий делами Лукашенко Юрий Назаров и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

В Гродненской области — государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович и председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.

В Минской области — заместитель председателя «всебелорусского народного собрания» Александр Косинец и вице-премьер Петр Пархомчик.

В Могилевской области — глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой и председатель постоянной комиссии «Совета Республики Национального собрания» по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

В Минске — председатель «Совета Республики Национального» собрания Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков.

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