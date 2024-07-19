Санэпидемслужба ограничила купание на пляжах Беларуси 1 19.07.2024, 11:45

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На текущей неделе санитарно-эпидемиологической службой оценено 417 зон рекреации, проведены исследования 1126 проб воды, из которых 54 не соответствовали гигиеническим нормативам.

По состоянию на 18 июля купание ограничено в 34 зонах рекреации. За прошедшую неделю сняты ограничения на 7 пляжах, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Витебская область

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

• в Полоцке (место отдыха на левом берегу р. Западная Двина);

• Новополоцке (зоны рекреации на р. Западная Двина в районе моста, в районе спасательной станции по ул. Парковая, 1А).

Гомельская область

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

• в Гомеле (пляж Каскад-1);

• Жлобине (пляж на р. Днепр в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»);

• Светлогорске (пляж на р. Березина);

• г. п. Паричи (пляж на р. Березина);

• г. п. Корма (пляж на оз. Сырское);

• в трех зонах рекреации на реке Сож в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул. Речной п. Чёнки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»).

Приостановлено купание детей и взрослых:

• на городском пляже Речицы на Днепре.

Ограничено купание детей:

• в Рогачеве (центральный городской пляж на р. Днепр).

Гродненская область

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

• на пруду в г. п. Большая Берестовица.

Ограничено купание детей:

• на оз. Свитязь в Новогрудском районе.

Минская область

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

• на пляже на р. Волма в г. п. Смиловичи Червенского района.

Могилевская область

Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:

• в Могилеве (городской пляж на р. Днепр, зона рекреации на пруду Броды), Могилевском районе (пляж на р. Днепр в аг. Полыковичи);

• г. п. Дрибин (на участке р. Проня ниже автомобильного моста),

• в Шкловском районе (городской пляж на правом берегу р. Днепр вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле д. Путники).

Ограничено купание детей:

• в Круглом (пляжи на р. Друть в районе сквера «Спуск к реке» и в районе ул. Комсомольской);

• Горецком районе (пляж на базе отдыха «Мерея» в аг. Ленино);

• Чаусском районе (водохранилище Рудея в районе аг. Горбовичи);

• Дрибинском районе (пруд «Запольский» вблизи аг. Рясно).

Сняты ограничения

На основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения по купанию в:

• Ляховичском районе (пляжи на р. Ведьма в г. Ляховичи, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в д. Головинцы);

• Гомеле (пляж Каскад-2);

• Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища);

• Гродно (пляж лесопарка «Урочище Лососно» на р. Неман);

• Могилеве (пляж на Святом озере);

• Могилевском районе (пляж на водохранилище в аг. Вильчицы).

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