Санэпидемслужба ограничила купание на пляжах Беларуси 

Санэпидемслужба ограничила купание на пляжах Беларуси1
- 19.07.2024, 11:45
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На текущей неделе санитарно-эпидемиологической службой оценено 417 зон рекреации, проведены исследования 1126 проб воды, из которых 54 не соответствовали гигиеническим нормативам.
По состоянию на 18 июля купание ограничено в 34 зонах рекреации. За прошедшую неделю сняты ограничения на 7 пляжах, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Витебская область
Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:
• в Полоцке (место отдыха на левом берегу р. Западная Двина);
• Новополоцке (зоны рекреации на р. Западная Двина в районе моста, в районе спасательной станции по ул. Парковая, 1А).
Гомельская область
Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:
• в Гомеле (пляж Каскад-1);
• Жлобине (пляж на р. Днепр в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский»);
• Светлогорске (пляж на р. Березина);
• г. п. Паричи (пляж на р. Березина);
• г. п. Корма (пляж на оз. Сырское);
• в трех зонах рекреации на реке Сож в Гомельском районе (на набережной, а также в районе ул. Речной п. Чёнки, в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»).
Приостановлено купание детей и взрослых:
• на городском пляже Речицы на Днепре.
Ограничено купание детей:
• в Рогачеве (центральный городской пляж на р. Днепр).
Гродненская область
Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:
• на пруду в г. п. Большая Берестовица.
Ограничено купание детей:
• на оз. Свитязь в Новогрудском районе.
Минская область
Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:
• на пляже на р. Волма в г. п. Смиловичи Червенского района.
Могилевская область
Запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта:
• в Могилеве (городской пляж на р. Днепр, зона рекреации на пруду Броды), Могилевском районе (пляж на р. Днепр в аг. Полыковичи);
• г. п. Дрибин (на участке р. Проня ниже автомобильного моста),
• в Шкловском районе (городской пляж на правом берегу р. Днепр вблизи ледовой арены, пляж на пруду возле д. Путники).
Ограничено купание детей:
• в Круглом (пляжи на р. Друть в районе сквера «Спуск к реке» и в районе ул. Комсомольской);
• Горецком районе (пляж на базе отдыха «Мерея» в аг. Ленино);
• Чаусском районе (водохранилище Рудея в районе аг. Горбовичи);
• Дрибинском районе (пруд «Запольский» вблизи аг. Рясно).
Сняты ограничения
На основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения по купанию в:
• Ляховичском районе (пляжи на р. Ведьма в г. Ляховичи, водоеме оздоровительного лагеря «Чайка» в д. Головинцы);
• Гомеле (пляж Каскад-2);
• Светлогорске (пляж на берегу Светлогорского водохранилища);
• Гродно (пляж лесопарка «Урочище Лососно» на р. Неман);
• Могилеве (пляж на Святом озере);
• Могилевском районе (пляж на водохранилище в аг. Вильчицы).