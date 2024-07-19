Лукашенко огласил еще одну претензию к белорусам 17 19.07.2024, 12:56

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На этот раз к жителям пострадавших от урагана регионов.

Некоторые белорусы «ждут, что власти решат все проблемы, и пальцем не шевельнут», чтобы помочь в ликвидации последствий урагана, который в конце прошлой недели пронесся над страной. Такое заявление сделал Александр Лукашенко 19 июля на селекторном совещании, передает БелТА.

Узурпатор подчеркнул, что среди белорусов «есть такие граждане, для которых все всегда будет плохо».

— Люди не хотят понимать, что это чрезвычайная ситуация. Война просто, только нет стрельбы из автоматов и пулеметов. То же самое, что на войне. И никто не задается вопросом: а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? — озвучил упрек Лукашенко.

Он обратил внимание, что есть те, кто помогает убирать завалы и упавшие деревья в пострадавших регионах, оказывает содействие коммунальникам. С другой же стороны, «есть и такие, которые ждут, что власти решат все проблемы, и пальцем не шевельнут».

— Это мои претензии <...> к людям. Но ведь, если в целом посмотреть, есть масса недостатков. Это наша болезнь: бравурные доклады — вот там хорошо, там хорошо. Зачем вы мне врете? — возмутился Лукашенко.

Напомним, буря пронеслась по Беларуси в конце прошлой недели. По данным МЧС, погибли шесть человек, включая двух детей. Пострадало около 600 населенных пунктов, упали сотни деревьев. Это крупнейшее стихийное бедствие последнего времени для нашей страны.

На следующий день после воскресного урагана Лукашенко никак его не прокомментировал даже после того, как МЧС сообщило о гибели в результате непогоды шести человек (среди них двое детей).

Судя по сайту его пресс-службы, в понедельник диктатор успел встретиться с главой российской Чувашии Олегом Николаевым, подписал пару указов о таможенных соглашениях с Кубой и Никарагуа и вручил награды сотрудникам Комитета госконтроля. Однако времени выразить соболезнования близким погибших белорусов и пострадавшим (их не менее 15 человек) у Лукашенко не нашлось.

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