закрыть
19 июля 2024, пятница, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

8
  • 19.07.2024, 14:39
  • 3,648
Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Нгуен Фу Чонг

Он правил Вьетнамом 14 лет.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни.

Он находился в Центральном военном госпитале №108. Накануне его наградили орденом Золотой звезды.

Нгуен Суан Фук начал свою политическую карьеру в 1979 году на региональном уровне, с 2006 года работал в центральных органах исполнительной власти, в 2011-м вошел в состав главного политического органа страны — Политбюро КПВ. С апреля 2016 года по апрель 2021 года он возглавлял правительство, потом был избран президентом.

В том же году Нгуен Фу Чонг был переизбран на третий пятилетний срок как генеральный секретарь ЦК КПВ.

Его вторая пятилетка на посту генсека ознаменовалась преследованием председателя Народного комитета (мэра) Ханоя и двух членов правительства.

Вчера Charter97.org сообщал, что Нгуен Фу Чонг отошел от обязанностей из-за плохого состояния здоровья.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников