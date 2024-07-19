Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг 8 19.07.2024, 14:39

3,648

Нгуен Фу Чонг

Он правил Вьетнамом 14 лет.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни.

Он находился в Центральном военном госпитале №108. Накануне его наградили орденом Золотой звезды.

Нгуен Суан Фук начал свою политическую карьеру в 1979 году на региональном уровне, с 2006 года работал в центральных органах исполнительной власти, в 2011-м вошел в состав главного политического органа страны — Политбюро КПВ. С апреля 2016 года по апрель 2021 года он возглавлял правительство, потом был избран президентом.

В том же году Нгуен Фу Чонг был переизбран на третий пятилетний срок как генеральный секретарь ЦК КПВ.

Его вторая пятилетка на посту генсека ознаменовалась преследованием председателя Народного комитета (мэра) Ханоя и двух членов правительства.

Вчера Charter97.org сообщал, что Нгуен Фу Чонг отошел от обязанностей из-за плохого состояния здоровья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com