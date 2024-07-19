Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг8
- 19.07.2024, 14:39
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Он правил Вьетнамом 14 лет.
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни.
Он находился в Центральном военном госпитале №108. Накануне его наградили орденом Золотой звезды.
Нгуен Суан Фук начал свою политическую карьеру в 1979 году на региональном уровне, с 2006 года работал в центральных органах исполнительной власти, в 2011-м вошел в состав главного политического органа страны — Политбюро КПВ. С апреля 2016 года по апрель 2021 года он возглавлял правительство, потом был избран президентом.
В том же году Нгуен Фу Чонг был переизбран на третий пятилетний срок как генеральный секретарь ЦК КПВ.
Его вторая пятилетка на посту генсека ознаменовалась преследованием председателя Народного комитета (мэра) Ханоя и двух членов правительства.
Вчера Charter97.org сообщал, что Нгуен Фу Чонг отошел от обязанностей из-за плохого состояния здоровья.