AP: Камала Харрис захватила лидерство в лагере Демократической партии США 11 19.07.2024, 17:36

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Камала Харрис

Вице-президента поддерживают 6 из 10 сторонников правящей политсилы.

В то время как президент Джо Байден сталкивается со все большим давлением, чтобы он отказался от своей кандидатуры на переизбрание, большинство демократов считают, что его вице-президент Камала Харрис сама станет хорошим президентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования связей с общественностью AP-NORC, которые публикует AP.

Исследование показало, что примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью. Примерно 2 из 10 демократов не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились с ответом.

«После фиаско Байдена на дебатах 27 июня многие демократы частно и даже открыто надеялись, что Харрис вмешается и сменит Байдена как кандидата в президенты от партии, учитывая, что у нее больше шансов против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов», - пишет издание.

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