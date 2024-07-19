закрыть
19 июля 2024, пятница, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AP: Камала Харрис захватила лидерство в лагере Демократической партии США

11
  • 19.07.2024, 17:36
  • 4,050
AP: Камала Харрис захватила лидерство в лагере Демократической партии США
Камала Харрис

Вице-президента поддерживают 6 из 10 сторонников правящей политсилы.

В то время как президент Джо Байден сталкивается со все большим давлением, чтобы он отказался от своей кандидатуры на переизбрание, большинство демократов считают, что его вице-президент Камала Харрис сама станет хорошим президентом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования связей с общественностью AP-NORC, которые публикует AP.

Исследование показало, что примерно 6 из 10 демократов считают, что Камала Харрис хорошо справилась бы с высшей должностью. Примерно 2 из 10 демократов не верят, что так произойдет, еще 2 затруднились с ответом.

«После фиаско Байдена на дебатах 27 июня многие демократы частно и даже открыто надеялись, что Харрис вмешается и сменит Байдена как кандидата в президенты от партии, учитывая, что у нее больше шансов против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Со своей стороны Харрис осталась полностью лояльной к Байдену, будучи одним из его самых яростных защитников после катастрофических результатов дебатов», - пишет издание.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников