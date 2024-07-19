закрыть
19 июля 2024, пятница, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Не только Камала Харрис: кто может заменить Байдена на выборах президента США

2
  • 19.07.2024, 18:51
  • 1,154
Не только Камала Харрис: кто может заменить Байдена на выборах президента США
Мишель Обамы

Среди демократов есть много скептиков относительно ее кандидатуры.

Лидер США Джо Байден заявил, что может отказаться от участия в выборах президента в 2024 году только из-за проблем со здоровьем. Однако все равно сегодня активно обсуждают, кто может стать кандидатом от Демократической партии вместо него.

Больше всего обсуждают кандидатуру вице-президента Штатов Камалы Харрис. Политолог, руководитель украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил «24 Каналу», что еще в 2020 году ее выбирали как план «Б».

«Как мы помним, ее и выбирали, еще в 2020 году как определенный план «Б» из-за возраста нынешнего президента Штатов. Она, кстати, в свое время короткий период даже была исполняющим обязанности президента США», – сказал он.

В то же время есть много скептиков относительно ее кандидатуры. Есть мнение, что Камала Харрис не сможет объединить вокруг себя достаточное количество демократов и избирателей.

Кто еще имеет шансы

Игорь Чаленко отметил, что на второй позиции идет кандидатура Мишель Обамы. Потому что это довольно яркая и медийная фигура, которая довольно неплохо себя зарекомендовала как первая леди. Несмотря на то, что Обама не заявляла о своих президентских амбициях, ее ставят в разную социологию. Это показывает, что определенный потенциал у нее есть.

- Но в то же время я, например, не буду понимать демократов с этим выбором с точки зрения, что это будет определенный козырь даже для Трампа, который во время первой избирательной кампании очень сильно оперировал Бараку Обаме. Ему будет легче действительно оперировать именно Мишель Обаме, – считает политолог.

На третьей позиции – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон. Однако его позиции пока не устойчивы. Примерно с декабря 2023 года он проводил довольно активную кампанию не просто поддержки Джо Байдена, а и намеками, что он в случае чего может перехватить эту эстафету.

- На самом деле сейчас, как показывает социология, кого бы ни выставили демократы против Трампа, именно молодого кандидата вместо Байдена, у него будут действительно хорошие шансы на победу. Гораздо большие, чем, если Трамп будет бороться непосредственно против Байдена, – предположил Чаленко.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников