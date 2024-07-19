Польша взялась за компании, которые обходят санкции против Беларуси и РФ 19.07.2024, 22:48

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Это затронет десятки юрлиц.

Налоговые и таможенные органы Польши возбудили 51 уголовное дело в отношении фирм, продолжающих обходить санкции ЕС против Беларуси и России. Об этом польской газете Rzeczpospolita сообщили в Национальной налоговой администрации страны.

Согласно госведомству Польши, только за этот неполный год было вынесено 37 судебных решений по делам, из них 24 сопровождались вынесением штрафов на общую сумму 20,8 миллиона злотых (почти 5,3 миллиона долларов).

При этом за прошедшие 2 года количество подобных решений за обход санкций составляло лишь два на общую сумму штрафов в 71 300 злотых (чуть более 18 тысяч долларов).

Подобный резкий скачок по делам Национальная налоговая администрация объяснила изменениями своего руководства в конце прошлого года. В дополнение к этому ведомство анонсировало новые уголовные дела против компаний за обход санкций.

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