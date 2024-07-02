Лукашенко снова заговорил о войне

Лукашенко снова заговорил о войне14
- 2.07.2024, 12:32
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На этот раз диктатор «рисовал карту нападения на Беларусь» главе российской Госдумы.
Лукашенко пожаловался спикеру Госдумы России Вячеславу Володину, что «Западу просто не терпится втянуть Беларусь в военные разборки».
«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя», — сказал Лукашенко.
Отметим, что о «тяжелой ситуации на украинско-белорусской границе» заявлял целый ряд лукашенковских генералов.