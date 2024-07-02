Поляки высмеяли репетицию парада в Минске

Поляки высмеяли репетицию парада в Минске24
- 2.07.2024, 15:35
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И задаются вопросом: не КНДР ли это.
В Минске вчера был шквальный ветер и сильный дождь. Однако власти не перенесли репетицию парада, который состоится 3 июля.
Сеть облетели кадры, как белорусские женщины-военные маршируют под ливнем.
Популярный польский паблик goniec.pl опубликовал видео с репетиции в Минске. Поляки в недоумении: это кадры из Беларуси или КНДР.
«Диктатор будет доволен».
«А это не КНДР?»
«Гитлерюгенд тоже любил своего вождя».
«А вокруг пустота», — высмеивают репетицию пользователи TikTok.
@goniec.pl Próba parady w Mińsku dla Łukaszenki odbyła się w ulewnym deszczu 🤫 #minsk #parada #lukaszenka ♬ dźwięk oryginalny - Goniec.pl - wiadomości