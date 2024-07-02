Поляки высмеяли репетицию парада в Минске 24 2.07.2024, 15:35

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И задаются вопросом: не КНДР ли это.

В Минске вчера был шквальный ветер и сильный дождь. Однако власти не перенесли репетицию парада, который состоится 3 июля.

Сеть облетели кадры, как белорусские женщины-военные маршируют под ливнем.

Популярный польский паблик goniec.pl опубликовал видео с репетиции в Минске. Поляки в недоумении: это кадры из Беларуси или КНДР.

«Диктатор будет доволен».

«А это не КНДР?»

«Гитлерюгенд тоже любил своего вождя».

«А вокруг пустота», — высмеивают репетицию пользователи TikTok.

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