Население Беларуси стремительно стареет

Население Беларуси стремительно стареет1
- 2.07.2024, 21:42
Рост числа пожилых людей увеличивает и нагрузку на бюджет страны.
За последние 10 лет в Беларуси стало на 16% больше людей в возрасте старше 65 лет.
Такие данные привели в Министерстве труда и социальной защиты во время конференции в Доме прессы.
Как отметила начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи ведомства Екатерина Коледа, количество проживающих в стране лиц, которым больше 65 лет, выросло на 211,5 тыс. и достигло 1,5 млн человек.
Спикер также добавила, что по итогам старения населения «стремительно растет и численность получателей социальных услуг».
С 2014 года их стало больше на 40%, что увеличивает нагрузку на бюджет.