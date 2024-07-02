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Население Беларуси стремительно стареет

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  • 2.07.2024, 21:42
Население Беларуси стремительно стареет

Рост числа пожилых людей увеличивает и нагрузку на бюджет страны.

За последние 10 лет в Беларуси стало на 16% больше людей в возрасте старше 65 лет.

Такие данные привели в Министерстве труда и социальной защиты во время конференции в Доме прессы.

Как отметила начальник главного управления соцобслуживания и соцпомощи ведомства Екатерина Коледа, количество проживающих в стране лиц, которым больше 65 лет, выросло на 211,5 тыс. и достигло 1,5 млн человек.

Спикер также добавила, что по итогам старения населения «стремительно растет и численность получателей социальных услуг».

С 2014 года их стало больше на 40%, что увеличивает нагрузку на бюджет.

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