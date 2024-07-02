Стали известны подробности трагической смерти министра Авраменко 2.07.2024, 23:44

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Алексей Авраменко

Здесь тоже след КГБ.

Министр транспорта и коммуникации Алексей Авраменко скоропостижно скончался 4 июля 2023 года. Никаких подробностей трагедии государственные СМИ не приводили, только сам Александр Лукашенко назвал чиновника не «умершим», а «погибшим». Информированные собеседники «Нашай Нівы» рассказали обстоятельства случившегося летом 2023 года.

Как говорят источники «Нашай Нівы», в конце жизни 46-летний Алексей Авраменко попал в прицел органов государственной безопасности. Силовики подозревали, что министр причастен к махинациям с показателями работы ведомства.

«Сам Авраменко считал себя честным человеком и с претензиями согласен не был. Я думаю, что он не выдержал давления и остановился на последнем способе сохранить свое доброе имя и свободу», — говорит наш собеседник.

Знакомые семьи приводят подробности произошедшего.

«В гараже Авраменко выпил технической жидкости для охлаждения двигателя и потерял сознание. Но его тело на полу очень быстро нашел один из близких. Вызвали скорую. Авраменко завезли в больницу и откачали, временно вернули в сознание. Но внутренние органы уже были безвозвратно повреждены. Авраменко еще успел объяснить, почему пытался покончить с собой. Но вскоре умер», — сообщил «Нашай Ніве» информированный источник.

Алексей Авраменко работал министром с 2019 года, а до того работал на разных должностях в управлении транспорта и связи аппарата Совета министров.

Лукашенко на церемонию похорон своего министра не приехал.

Авраменко стал вторым за короткое время лукашенковским министром, совершившим суицид. В 2022 в своем доме в Дроздах, по информации «Нашай Нівы», свел счеты с жизнью Владимир Макей.

А неделю назад ушел из жизни посол в Германии Денис Сидоренко. Он не выдержал допросов в КГБ.

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