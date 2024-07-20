МИД Беларуси официально подтвердил смертный приговор гражданину Германии

МИД Беларуси официально подтвердил смертный приговор гражданину Германии1
- 20.07.2024, 17:18
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Якобы за диверсию.
Связанный с белорусским МИД телеграм-канал фактически подтвердил версию, что гражданин Германии Рико Кригер приговорен в Беларуси к смертной казни за «диверсии в российской Брянской области», возле границы с Беларусью.
Как пишет «Наша нива», в посте канала, правда, открытым текстом этого не утверждается, но дается ссылка на российский пропагандистский ресурс EurAsiaDaily, в материале которого фигурирует как раз эта версия. Фамилия немецкого гражданина как в посте телеграм-канала, так и в материале EurAsiaDaily почему-то пишется Григер, а не Кригер, как это подавалось ранее.
Дается также ссылка на официальный комментарий пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, который, однако, имеет очень общий и обтекаемый характер, не содержит никакой конкретики. Но сам факт того, что расстрельный приговор немцу вынесен, не отрицается:
«Контакты с немецкой стороной по этой теме, конечно же, были. Этот преступник является гражданином Германии и нам понятна забота о его германской стороне».