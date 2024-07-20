ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов в Серебрянском лесу 1 20.07.2024, 19:43

Видеофакт из Луганской области.

Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу на поле боя. Недавно неудача постигла россиян на Луганщине в районе Серебрянского лесничества.

Как накануне рассказали бойцы, несколько украинских воинов вели неравный бой со штурмовой группой россиян в окопах.

Согласно обнародованной информации, украинские позиции удерживали несколько бойцов стрелкового батальона 115 бригады в составе 63-й отдельной механизированной бригады. И благодаря их работе враг понес потери.

Сообщается, что операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем атаковали вражескую пехоту, которая уже была в окопах и пыталась захватить блиндаж, в котором были украинцы.

- Усилиями дронов батальона беспилотных систем и стойкости мужественной пехоты стрелкового батальона 115 бригады в составе 63 омбр, десяток оккупантов уничтожено, – говорится в сообщении бойцов.

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