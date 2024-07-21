Bild: Шольц до сих пор смотрит ламповый телевизор и 40 лет пользуется одним портфелем 11 21.07.2024, 11:14

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Олаф Шольц

Журналисты раскрыли «секреты» канцлера Германии.

Федеральный канцлер Германии 66-летний Олаф Шольц признался, что у него есть несколько старомодных привычек. В частности, политик по-прежнему смотрит ламповый телевизор, а также носит документы в портфеле, которому уже 40 лет.

Об этом пишет издание Bild. Тема возникла на днях на предвыборном митинге СДПГ в Дрездене при обсуждении перехода на электроавтомобили.

Профсоюзный деятель из Volkswagen Zwickau выразил обеспокоенность постепенным отказом правительства от субсидий на электромобили и призвал ввести «тормоз цен», поскольку все это чревато сокращением рабочих мест. Шольц высказал мнение, что такие машины мало покупают не только из-за политики правительства.

Политик объяснил, что правительство только недавно обязало заправочные станции строить станции быстрой зарядки. А потом признался, что у него дома старый ламповый телевизор, который до сих пор прекрасно работает.

Он объяснил, что каждый раз, когда смотрит на брошюру в магазине, где продают новейшие телевизоры, думает о себе, что через год эти модели все равно устареют – и не покупает их. Также, считает Шольц, и с автомобилями. С ними происходит много изменений, и вскоре сегодняшние модели устареют. Но политик убежден, что это не должно отпугивать людей.

«Итак, канцлер продвигает электромобили, используя аргумент, который он не использует для своего лампового телевизора. Купит ли он теперь еще и смарт-телевизор?» – задалось вопросом немецкое медиа.

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