WP: Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа
- 21.07.2024, 14:01
Стала известна причина.
Высокопоставленные чиновники Секретной службы США неоднократно отказывали в запросах на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивали сотрудники безопасности экс-президента Дональда Трампа за два года до покушения, сообщили The Washington Post четыре источника, знакомых с ситуацией.
Ответственные за охрану Трампа запрашивали у Секретной службы металлоискатели, дополнительных сотрудников и снайперов для проверки посетителей и обеспечения охраны на публичных мероприятиях, которые посещал экс-президент. Данные запросы отклонялись высокопоставленными чиновниками службы, которые указывали на различные причины, включая недостаток ресурсов и персонала, рассказали источники.
Советники Трампа в частных беседах неоднократно выражали беспокойство, поскольку агентство безопасности делало недостаточно для защиты экс-президента. Изначально, Секретная служба отрицала запросы на дополнительную охрану бывшего главы государства, но теперь признает обратное. Ветераны агентства говорят, что оно вынуждено принимать сложные решения среди конкурирующих требований, расширяющегося списка защищаемых лиц и ограниченного финансирования.
Сотрудник Секретной службы на условиях анонимности рассказал изданию, что агентство отвечает за безопасность более двадцати человек, большинство из которых требуют постоянной охраны, а некоторые получают защиту с момента выхода из своих домов. Среди них — президент, вице-президент и их семьи, а также бывшие президенты, кандидаты и сотрудники администрации главы государства.
Сотрудник Секретной службы в отставке Билл Гейдж заявил изданию, что агентство всегда получает больше запросов, чем может выполнить.
«Ненавижу так упрощать, но здесь просто дело предложения и спроса. Запросы регулярно отклоняются. Директор наконец должен выступить и сказать, что у нас очень мало персонала и не сможем продолжать выполнять эту миссию без ошибок без значительного увеличения бюджета», — заявил Гейдж.