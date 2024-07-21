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WP: Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа

  • 21.07.2024, 14:01
WP: Секретная служба США отказывалась усилить охрану Трампа

Стала известна причина.

Высокопоставленные чиновники Секретной службы США неоднократно отказывали в запросах на дополнительные ресурсы и персонал, которые запрашивали сотрудники безопасности экс-президента Дональда Трампа за два года до покушения, сообщили The Washington Post четыре источника, знакомых с ситуацией.

Ответственные за охрану Трампа запрашивали у Секретной службы металлоискатели, дополнительных сотрудников и снайперов для проверки посетителей и обеспечения охраны на публичных мероприятиях, которые посещал экс-президент. Данные запросы отклонялись высокопоставленными чиновниками службы, которые указывали на различные причины, включая недостаток ресурсов и персонала, рассказали источники.

Советники Трампа в частных беседах неоднократно выражали беспокойство, поскольку агентство безопасности делало недостаточно для защиты экс-президента. Изначально, Секретная служба отрицала запросы на дополнительную охрану бывшего главы государства, но теперь признает обратное. Ветераны агентства говорят, что оно вынуждено принимать сложные решения среди конкурирующих требований, расширяющегося списка защищаемых лиц и ограниченного финансирования.

Сотрудник Секретной службы на условиях анонимности рассказал изданию, что агентство отвечает за безопасность более двадцати человек, большинство из которых требуют постоянной охраны, а некоторые получают защиту с момента выхода из своих домов. Среди них — президент, вице-президент и их семьи, а также бывшие президенты, кандидаты и сотрудники администрации главы государства.

Сотрудник Секретной службы в отставке Билл Гейдж заявил изданию, что агентство всегда получает больше запросов, чем может выполнить.

«Ненавижу так упрощать, но здесь просто дело предложения и спроса. Запросы регулярно отклоняются. Директор наконец должен выступить и сказать, что у нас очень мало персонала и не сможем продолжать выполнять эту миссию без ошибок без значительного увеличения бюджета», — заявил Гейдж.

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