В Бурятии рухнул мост на ключевой трассе: тысячи россиян отрезаны от цивилизации 12 21.07.2024, 14:41

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Объездов и других мостов в регионе нет.

Пока Россия тратит миллиарды долларов на войну с Украиной, внутри страны продолжается быстрая деградация инфраструктуры. Сегодня в Бурятии обрушился мост через реку Большой Зангинсан, сообщают информационные агентства.

По словам журналистов, это происшествие представляет проблему федерального значения, так как мост находится на крупной трассе, ведущей в соседнюю Монголию, пишет dialog.ua.

Этот мост также соединяет несколько соседних населенных пунктов, поэтому дорога имеет ключевое значение для региона. Фактически, это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и вообще на «большую землю» для тысяч людей. Объездов и других мостов в регионе нет, а сильное течение реки делает ее переплытие невозможным, поскольку оно буквально сносит все на своем пути.

Местные жители требуют от российских властей экстренно отреагировать на сложившуюся ситуацию. Пользователи социальных сетей отмечают, что буряты составляют значительную долю российских военных, участвующих в конфликте с Украиной. Уроженцы региона постоянно фигурируют в сводках о погибших и в некрологах.

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